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Teknoloji SSB duyurdu: 3 yeni platformumuzu daha envantere kazandırdık
Teknoloji

SSB duyurdu: 3 yeni platformumuzu daha envantere kazandırdık

Savunma Sanayii Başkanlığı, 3 yeni deniz platformunu daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırdıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:57:00 - 2020-08-23 15:58:10

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 3 yeni deniz platformunu daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırdıklarını bildirdi.

SSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Başkanlığımızın projesiyle üretilen deniz platformlarımız ülkemizin Mavi Vatan'da verdiği mücadeleye destek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde 3 yeni platformumuzu daha envantere kazandırdık" ifadelerine yer verildi.

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