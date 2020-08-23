SSB duyurdu: 3 yeni platformumuzu daha envantere kazandırdık
Savunma Sanayii Başkanlığı, 3 yeni deniz platformunu daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırdıklarını duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 3 yeni deniz platformunu daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırdıklarını bildirdi.
SSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Başkanlığımızın projesiyle üretilen deniz platformlarımız ülkemizin Mavi Vatan'da verdiği mücadeleye destek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde 3 yeni platformumuzu daha envantere kazandırdık" ifadelerine yer verildi.