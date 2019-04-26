Sri Lankalı Müslümanlara saldırı

Sri Lanka yönetiminin sorumsuz “İslami teröristler saldırıları gerçekleştirdi” açıklamasından sonra DEAŞ saldırıyı üstlense de Hristiyanlar, Müslümanları hedef alıp linç etmeye ve öldürmeye çalışıyor.

Sri Lanka’da Paskalya ayini sırasında kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarını terör örgütü DEAŞ’ın üstlenmesinin ardından, Hristiyanların Müslümanlara saldırdığı belirtildi. ABD New York Times (NYT) gazetesinin bölgedeki muhabirine dayandırdığı habere göre, Sri Lanka’da 359 kişinin yaşamına mal olan terör saldırılarının ardından Müslümanlar hedef haline geldi. Kiliselerden birinin bulunduğu Negombo kentindeki Müslümanlarla konuşan NYT muhabirleri, buradaki Müslümanların nasıl hedef haline geldiğini yazdı.

Pakistan’dan Sri Lanka’ya göç eden Auranzeb Zabi, bir Hristiyan grubun kendisini ve iki çocuğunu dövdüğünü anlattı.

Her an can kaybı olabilir

Sri Lanka’daki saldırılardan bu yana Hristiyanların kapı kapı gezip, Müslümanların evlerinin camlarını, kapılarını kırdığı, insanları zorla evlerinden çıkararak sokaklarda tekmelediği ve onları ölümle tehdit ettiği aktarılan haberde, “Şu ana kadar bu olaylarda bir can kaybı yaşanmadı. Ancak birçok Müslüman bunun da an meselesi olduğunu düşünüyor” uyarısında bulunuldu. Sri Lanka’nın başka bir kasabası olan Bandaragama’da da durumun farklı olmadığına işaret edilen haberde, Muhammed İkbal’in evinin gece kundaklandığı ve küle döndüğü belirtildi. İkbal de “Benden intikam almak için bunu yaptılar” dedi.