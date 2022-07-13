Sri Lanka’daki protestoda 75 kişi yaralandı

Sri Lanka’da Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin geçici Devlet Başkanı olmasının ardından patlak veren protestolarda 75 kişinin yaralandığı açıklandı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın dün gece saatlerinde Maldivlere kaçmasının ardından Sri Lanka Anayasası’na göre, Wickremesinghe’nin parlamento tarafından geçici Devlet Başkanı olarak atanması tansiyonu yeniden yükseltmişti.

Wickremesinghe’nin istifa etmesini isteyen halk, protestoların gerçekleştirildiği meydandan yaklaşık 20 dakika mesafede bulunan Başbakanlık Ofisine yürümüş, binlerce kişi Başbakan Wickremesinghe'nin ofisini basmıştı.

Polis, şişe ve yabancı madde atan eylemcilere gazla müdahale etmesi sonucu 75 kişinin yaralandığı ifade edildi. Başknet Colombo'daki Ulusal Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 42 kişinin Başbakanlık Ofisi baskınında, 33 kişinin ise parlamento yakınındaki protestolar sırasında yaralandığı ifade edildi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sri Lanka’da ekonomik ve siyasi kriz devam ederken, ülke genelinde yarın yerel saatle 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın duyurulduğu bildiride söz konusu önlemin Wickremesinghe’nin "kamu düzenini korumak için gerekli" olarak gördüğü ifade edildi.

Bildiride, "13 Temmuz 2022 saat 12.00'den 14 Temmuz 2022 saat 05.00'e kadar hiç kimse hiçbir kamu yolunda, demiryolunda, halka açık parkta, halka açık dinlenme alanında veya diğer halka açık yerlerde veya bu tür alanlarda bulunamaz" denildi.