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Dünya Sri Lanka’da sosyal medya platformlarına erişim engellendi
Dünya

Sri Lanka’da sosyal medya platformlarına erişim engellendi

Sri Lanka’da olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 10:02:00 - 2022-04-03 10:09:38
Sri Lanka’da sosyal medya platformlarına erişim engellendi

Sri Lanka’da ülkenin çoğu Youtube, Twitter, Facebook, WhatsApp ve diğer bazı sosyal medya sitelerine gece yarısından beri erişemiyor.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan ülke genelinde değişiklik yapılmadığı takdirde yasağın yarın saat 06.00’da sona ermesi bekleniyor.

Sri Lanka’da gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

OHAL ilan edildi

Protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

 

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