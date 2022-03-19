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Dünya Sri Lanka'da kağıt kıtlığı nedeniyle bazı okullarda sınavlar ertelendi
Dünya

Sri Lanka'da kağıt kıtlığı nedeniyle bazı okullarda sınavlar ertelendi

Sri Lanka'da baş gösteren kağıt kıtlığı nedeniyle Batı Eyaleti'ndeki 9,10 ve 11'inci sınıfların yıl sonu sınavları ertelendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 14:24:00 - 2022-03-19 14:26:32
Sri Lanka'da kağıt kıtlığı nedeniyle bazı okullarda sınavlar ertelendi

Ülke basınındaki habere göre, Batı Eyaleti Eğitim Müdürü Priyantha Srilal Nonis, dün okul yöneticilerine sınavların ertelendiğini aktardı.

Nonis, ülkede baş gösteren kağıt kıtlığı nedeniyle sınav kağıtlarının basılamayacağını ve 9,10 ve 11'inci sınıf sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini kaydetti.

Sri Lanka, 17 Mart'ta Hindistan'dan 1 milyar dolar kredi alınması konusunda anlaşıldığını duyurmuştu.

IMF "kurtarma paketi" talebini değerlendiriyor

Yönetim ülkeyi ekonomik dar boğazdan çıkarmak için girişimlerini sürdürürken Uluslararası Para Fonu (IMF) da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın "kurtarma paketi" talebinin değerlendirildiğini açıklamıştı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizi

Colombo yönetimi, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Ülkenin döviz rezervlerinin yetersizliği nedeniyle petrol ve petrol ürünleri başta olmak üzere çok sayıda ithal ürün temin edilemiyor.

Yakıt kıtlığı nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor

Ülkede yakıt kıtlığı nedeniyle 22 Şubat’tan bu yana günde 7,5 saati bulan elektrik kesintilerine gidiliyor.

Birden fazla aracı bulunan servis sahipleri araçlarının bazılarını kullanmıyor, alışveriş merkezleri sıcak ve nemli havaya rağmen klimalarını çalıştırmıyor.

Öte yandan gübre ithal edemeyen çiftçiler, gübresiz tarımla yeterli ürün alamayacakları endişesini yaşıyor.

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