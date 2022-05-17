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Dünya Sri Lanka nerede, hangi kıtada? Sri Lanka nüfusu ne kadar hangi dine mensup?
Dünya

Sri Lanka nerede, hangi kıtada? Sri Lanka nüfusu ne kadar hangi dine mensup?

Küresel ekonomik kriz Sri Lanka’yı iflasa sürükledi. Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, "Şu anda sadece bir günlük benzinimiz var. Önümüzdeki bir-iki ay hayatlarımızın en zorlu dönemi olacak" dedi. Peki iflasın eşliğinde olan Sri Lanka nerede? Sri Lanka hangi kıtada?

Yeniakit Publisher
2022-05-17 15:28:00 - 2022-05-17 15:28:41
Sri Lanka nerede, hangi kıtada? Sri Lanka nüfusu ne kadar hangi dine mensup?

Sri Lanka ekonomisi Covid-19 pandemisi, yükselen enerji fiyatları ve popülist vergi indirimleri sonrasında krize girdi. Döviz rezervi kalmayan ülkede yükselen enflasyon nedeniyle ilaç, yakıt ve diğer temel tüketim maddeleri bulunamıyor. eki Sri Lanka nerede? Sri Lanka hangi kıtada? 

Sri Lanka nerede?

Sri Lanka veya resmî adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, Güney Asya'da, Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesidir. Sri Lanka Güney Asya bölgesinin güney kısmında yer alan ve etrafı Hint Okyanusu'yla çevrili bir ada ülkesidir. Ülke, Hindistan'dan Mannar Körfezi ve Palk Boğazı ile ayrılmıştır. Yüzölçümü 65.610 km2 olan ülkenin toplam sahil şeridi uzunluğu 1.340 kilometredir.

Sri Lanka doğal kaynakları

2,524 metre yüksekliğinde olan Pidurutalagala dağı ülkenin en yüksek zirvesidir. Doğal kaynakları arasında kireç taşı, grafit, mineral kumlar, cevherler, fosfatlar, kil ve hidro enerji yer alır. 1972 yılından önce Seylan olarak bilinirdi. Hint Okyanusu'nun İncisi olarak da adlandırılan ülkede yaklaşık 21 milyon kişi yaşamaktadır. Hükûmet güçleri ve Tamil Eelam Özgürlük Kaplanları (diğer adıyla Tamil Kaplanları) arasında gerçekleşen iç savaş 1983 yılından beri sürmekteydi. Tamil Kaplanları'nın adanın kuzeyinde ve doğusunda Tamil Eelam adında bağımsız bir devlet kurma mücadelesi 2009 yılında hükûmet güçlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Sri Lanka nüfusu ne kadar?

Ülkenin nüfusu 2016 verilerine göre 21.203.000 kişidir. Etnik açıdan ülkenin %74,9'ü Sinhala, %11,2'si Sri Lankalı Tamil, %9,2 Sri Lanka Müslümanı, %4,2'si ise Hint Tamilidir. Geriye kalan %0,5 diğer gruplara mensuptur. Budistler toplumun %70,2'sini, Hindular %12,6'sını, Müslümanlar %9,7'sini, Hristiyanlar %7,2'sini, diğerleri ise %1'ini oluşturur.

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