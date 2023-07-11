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Dünya Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı, 28 yıl sonra toprağa verilecek
Dünya

Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı, 28 yıl sonra toprağa verilecek

Yeniakit Publisher
2023-07-11 09:46:00 -
Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı, 28 yıl sonra toprağa verilecek

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen 30 soykırım kurbanı daha bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 30 kurban için öğleden sonra cenaze namazı kılınacak.

Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 28. yılı dolayısıyla anma programı düzenlenecek.

Soykırımın 28. yılında toprağa verilecek 30 soykırım kurbanından en genci öldürüldüğünde 15 yaşında olan Elvir Salcinovic, en yaşlı kurban ise 65 yaşındayken öldürülen Nezir Muminovic.

Bu yıl toprağa verilecek soykırım kurbanlarının isimleri şöyle:

"Esad Dzanic, Bekir Music, Sakib Garaljevic, Himzo Mujic, Hasib Ibrahimovic, Redjo Jahic, Rifet Tabakovic, Idriz Mehinovc, Mujo Esmic, Saban Ibric, Senid Hodzic, Semir Djozic, Sabid Ibrahimovic, Mehmed Gerovic, Nisad Selimovic, Halil Avdic, Hasan Smajlovic, Esed Klempic, Sabahudin Selimovic, Husein Zukic, Elvir Salcinovic, Dzemail Alic, Mustafa Mekanic, Ahmedin Halilovic, Zuhdija Lemes, Hasib Mujanovic, Vejsil Mujanovic, Ekber Ridjic, Mevlid Aljic ve Nezir Muminovic."
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Srebrenitsa soykırımı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 721 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı bugün 6 bin 751'e yükselecek.

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