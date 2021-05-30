SRC nasıl alınır? SRC ücretleri ne kadar? Kimler sınavsız SRC belgesi alır?

SRC nasıl alınır? Kaç çeşit SRC belgesi var? SRC belgelerini 5 çeşit olarak nitelendirebiliriz. SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 ve SRC5 olmak üzere yapılan işin niteliği gereği değişik özellikteki ticari araç sürücüleri için farklı SRC belgeleri öngörülmüştür. SRC1, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan ve yapacak olan sürücüler için alınması zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesidir. SRC2 ise yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücüler için öngörülen zorunlu bir belgedir. Hemen belirtelim ki SRC1 belgesi alan ticari araç sürücüleri SRC2 belgesini de almış sayılırlar. Ayrıca başvuru yapıp SRC2 belgesi almalarına gerek yoktur. Bunun dışında uluslararası eşya kargo taşımacılığı yapacak sürücülerin zorunlu olarak alması gereken belge ise SRC3tür.

Eşya kargo taşımacılığının yurt içinde yapılacak olması durumunda ise söz konusu ticari taşıt sürücüleri SRC4 belgesi alarak zorunlu mesleki yeterlilik belgesine sahip olurlar. SRC1 ve SRC2 belgelerinde olduğu gibi aynı şekilde SRC3 belgesi alan ticari taşıt sürücüsü de SRC4 belgesi almış sayılmaktadır ve SRC3'e sahip olanlar açısından ayrıca SRC4 belgesi alma gereği yoktur. Son olarak bir de tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için SRC5 belgesi öngörülmüştür. Her türlü tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin SRC5 belgesi alma zorunluluğu vardır.

Kimler SRC belgesi alır?

SRC belgesi alacaklar kimler? SRC belgelerini almak için sürücülerin belirli bir eğitimden geçmeleri ve bu eğitimden sonra girdikleri sınavda gerekli görülen notu elde etmiş olmaları gerekmektedir.

Kimler sınavsız SRC belgesi alır?

SRC belgesini almak için sınava girmeden SRC alacaklar da vadı. Bazı şartları taşıyan sürücüler için sınavsız SRC belgesi alma hakkı tanınmıştır. 25.02.2003 tarihinden önce B,C,D ve E Sınıfı sürücü belgesi olması yeterlidir.

SRC belgesi almak için puan nedir?

SRC belge ile Ulaştırma Bakanlığının yapacak olduğu sınava girilir. Sınavda başarılı olan kursiyerlerin SRC belgeleri Bakanlık tarafından kişilerin adreslerine postalanır. SRC sınavında baraj 100 puan üzerinden 70 puandır.

SRC olmayanın trafik cezası ne kadar?

SRC belgesi bulunmaksızın ticari araç kullanan sürücüler ve araç sahipleri hakkında da kanunun öngördüğü cezai müeyyideler uygulanır. SRC belgesi olmayan sürücüye 291 TL firmaya ise 731 TL'dir.

SRC belgesi nereden alır?

SRC belgesini kim veriyor? SRC belgelerinden herhangi birini almak için başvuru yapmak isteyen sürücülerin 4 günlük SRC eğitimine katılmaları gerekmektedir. Bu eğitimine katılan sürücülere eğitimlerini tamamladıktan sonra kayıt oldukları ehliyet kursu tarafından eğitimi tamamlama belgesi verilir.

SRC Belgesi ücretleri ne kadar?

SRC belge fiyatlarına göre talep edilen kart türüne bağlı değişim gösterir. Buna göre;

Sınava girmeden tek SRC kartı için tutar 100-150 TL

Sınava girmeden çift SRC kartı 150-200 TL

Sınava girilip SRC 1 kartı için 40 saatlik eğitim ücreti için tutar 1.040 TL

Sınav ile birlikte SRC 2 kartı için 36 saatlik eğitim ücreti 936 TL

Sınava girip SRC 3 kartı için 41 saat eğitim ile birlikte ücret 1.066 TL

Sınava giriş ve SRC 4 kartı için 36 saatlik eğitim ile birlikte ücret 936 TL.