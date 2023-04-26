Spotify'i için şok eden iflas iddiası

Spotify, sanal müzik platformu piyasasında rakiplerinin artmasıyla birlikte yavaş adımlarla başlayan bir düşüş grafiğine sahip oldu. Grafikteki düşüş miktarıysa her geçen gün arttı ve ciddi boyutlara ulaştı. Bu grafiğin tersine döndürülmesi için gerekli çalışmalar yapılsa da son mali raporlar alınan önlemlerin tam olarak işe yaramadığını ortaya koydu. Tabii bu raporla birlikte “acaba Spotify iflas mı ediyor?” soruları da sorulmaya başlandı. İşte açıklanan son Spotify mali raporuyla ilgili detaylar…

Shiftdelete'de yer alan habere göre, Spotify azalan karlılık oranını arttırmak için yeni içerik fikirlerini kullanıcılarıyla paylaştı. Özellikle podcast içerikleri oldukça ilgi gören Spotify 2023 yılının ilk çeyreğinde yeni gelen kullanıcı sayısını arttırdı. Dışarıdan bakıldığında büyük bir karlılık hamlesi olarak gözüken bu olay mali raporlara bakıldığındaysa pekte istenileni sunmuşa benzemiyor.

Spotify açıkladığı 2023 ilk çeyrek raporunda aktif kullanıcı sayısı artışında kendi rekorunu kırdı. Şirket yüzde 22’lik artış oranı ile 2023 yılının ilk 3 ayında 515 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bu Spotify için gelmiş geçmiş en büyük kullanıcı artışı ve sayısı olsa da karlılık anlamında aynı anlama gelmedi.

Şirket genel büyüme ve kullanıcı yaş oranlarına bakıldığındaysa tüm yaş gruplarında gelişme kaydetti. Ayrıca dünya borsalarında özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler içinde de aktif olarak en çok büyüme oranına sahip olan şirketler arasına girdi.

Fakat konu kazanılan paraya ve karlılık oranına geldiğindeyse durum diğerleri kadar parlak değil. Şirket kullanıcı sayısı ve bununla birlikte abonelik gelirlerini arttırmış olsa da 2022 yılının son dört ayındaki 231 milyon dolarlık gelir kaybından daha büyüğünü yaşadı. 2023 yılının ilk üç ayında şirket 248 milyon dolarlık bir gelir kaybı yaşadı.

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Yaşanan pandemi sorunu ardından Spotify şirket giderlerini daha optimize etmek ve tasarruf elde etmek için çalışanlarının yüzde 6’sının işine Ocak ayında son vermişti. Bununla birlikte diğer giderlerinde de tasarrufa giden Spotify gelen yeni kullanıcı kitlesiyle birlikte gelir artışı yaşayacağını düşünüyordu. Beklenilen şimdilik olmadı fakat şirket yönetimi ve uzmanlar 2023 yılında Spotify’ın kar oranını eski haline getireceğini ve karlılık oranını arttıracağını düşünüyor.