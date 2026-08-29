Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya'nın yaptığı ajansların ise 'son dakika' koduyla servis ettiği açıklamada "Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk" ifadeleri kullanıldı.
Gecenin sıcak haberi Rusya'dan geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki unsurlara saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Saldırı İHA'lar ile yapıldı
Gün içinde Kiev’de insansız deniz araçlarının üretildiği tesisin vurulduğu aktarılan açıklamada, Nikolayev Limanı'ndaki aktarma terminalinin, askeri depoların ve limanın işleyişini sağlayan elektrik trafosunun vurulduğu ifade edildi.
Açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kaydedildi.