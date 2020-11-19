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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:32:19 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 80 kuruş, en düşük 219 lira 22 kuruş olarak belirlendi.  

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,59 artarak 166 milyon 254 bin 635 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 329 lira 80 kuruş, en düşük saat 04.00'te 219 lira 22 kuruş olarak tespit edildi.  

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 289 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 291 lira 746 kuruş oldu.  

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 71 kuruş, en düşük 219 lira 34 kuruştan işlem gördü.

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