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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:17:01 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 339 lira 30 kuruş, en düşük 244 lira 99 kuruş olarak belirlendi.  

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,35 azalarak 181 milyon 595 bin 407 lira oldu.  

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 339 lira 30 kuruş, en düşük saat 04.00'te 244 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.  

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 316 lira 36 kuruş oldu.  

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 499 lira 99 kuruş, en düşük 270 liradan işlem gördü.

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