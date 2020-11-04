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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:36:46 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 318 lira 94 kuruş, en düşük 241 lira 99 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,32 azalarak 153 milyon 353 bin 802 lira oldu. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 318 lira 94 kuruş, en düşük saat 02.00 ve 06.00'da 241 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 289 lira 47 kuruş oldu. 

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 48 kuruş, en düşük 235 lira 98 kuruştan işlem gördü.

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