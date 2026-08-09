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İSLAM 9 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

9 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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9 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (9 Ağustos 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٧) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُۙ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(7) Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.

(Müddessir Suresi, 74/7)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Müfessirler 6. âyeti farklı anlamlarda yorumlamışlardır:
a) Ey Peygamber! Sakın şerefli ve değerli peygamberlik vazifesinin külfet ve meşakkatini çok görme, bunlara gönül rızası ile katlan;
b) Karşılığında daha fazlasını bekleyerek iyilik etme. Şevkânî’ye göre yüce ahlâk sahibi peygamberin böyle bir davranışta bulunması ona haram kılınmıştır; ancak ümmeti için mubahtır (bk. V, 374-375).
c) Fakir fukaraya yaptığın yardımı çok görme, fakirleşmekten korkmayan kimselerin verdiği gibi sen de çokça ver (İbn Âşûr, XXIX, 298). 

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 495

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“(Evine girdiğin zaman) besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan (besmeleyle) kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek, (enine koyacağın) bir tahta parçası ile de olsa kabını(n ağzını) ört. Yine besmele çekerek su kabını(n ağzını da) ört.”

Kaynak: Ebû Dâvûd, Eşribe, 22
 

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Yorumlar

Gazze 2

İktidardakiler biliyormu bu ayeti ? 

rabbin hatırına sabret

müddessir suresi 7. ayet tefsiri okunuşu ve müddessir suresi 7. ayet tefsiri ile başlayalım. Rabbin için sabret ne demektir. veli rabbike fasbir ayetini sindirerek okuyalım.. müddessir suresi 7. ayetin arapça okunuşunu da tekrarlayalım.
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