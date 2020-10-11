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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:17:07 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 560 lira, en düşük 257 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38 artarak 190 milyon 795 bin 792 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 560 lira, en düşük saat 04.00'te 257 lira 17 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 345 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 351 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 318 lira 71 kuruş, en düşük 248 lira 74 kuruştan işlem gördü.

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