Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 318 lira 71 kuruş, en düşük 248 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16 azalarak 138 milyon 253 bin 87 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00'da 318 lira 71 kuruş, en düşük saat 07.00'de 248 lira 74 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 290 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 291 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 359 lira 90 kuruş, en düşük 291 lira 33 kuruştan işlem gördü.