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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:36:31 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 530 lira 58 kuruş, en düşük 293 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,2 azalarak 202 milyon 473 bin 614 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00'te 530 lira 58 kuruş, en düşük saat 04.00'te 293 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 352 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 357 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 549 lira 2 kuruş, en düşük 291 lira 12 kuruştan işlem gördü.

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