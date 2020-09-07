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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:30:02 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 60 kuruş, en düşük 232 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,84 azalarak 173 milyon 718 bin 302 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 311 lira 60 kuruş, en düşük saat 06.00'da 232 lira 26 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 296 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 298 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 800 lira 1 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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