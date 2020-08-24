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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:27:04 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 99 kuruş, en düşük 247 lira 57 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,8 artışla 170 milyon 942 bin 52 lira oldu. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 338 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 247 lira 57 kuruş olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 306 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 308 lira 78 kuruş oldu. 

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira 62 kuruştan, en düşük 200 liradan işlem gördü.

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