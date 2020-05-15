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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:27:15 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 23 kuruş, en düşük 90 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,30 azalarak 110 milyon 611 bin 713 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 331 lira 23 kuruş, en düşük saat 09.00'da 90 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 254 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 254 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 38 kuruş, en düşük 197 lira 24 kuruştan işlem gördü.

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