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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:39:36 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 22 kuruş, en düşük 150 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 40 artarak 105 milyon 249 bin 95 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 320 lira 22 kuruş, en düşük saat 07.00'de 150 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 255 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 257 lira 578 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 309 lira 31 kuruş, en düşük 3 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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