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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:17:06 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 91 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33,2 azalarak 63 milyon 438 bin 648 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 321 lira 91 kuruş, en düşük saat 09.00'da 5 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 161 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 162 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 84 kuruş, en düşük 100 liradan işlem gördü.

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