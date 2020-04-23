Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 13 kuruş, en düşük 14 lira 5 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 213 artarak 84 milyon 131 bin 36 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 326 lira 13 kuruş, en düşük saat 09.00'da 14 lira 5 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 203 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 203 lira 34 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 298 lira 99, en düşük 0 (sıfır) liradan işlem gördü.