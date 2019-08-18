0553 313 94 23

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

18 Ağustos 2019 Pazar 14:04
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 483 bin 369 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 240 bin 711 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 91 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 493 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise bin 406 lira 84 kuruş olarak açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:04
  1. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)
  2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Talas’tan Kuruköprü’ye Hizmet Çıkarması
    1. Talas’tan Kuruköprü’ye Hizmet Çıkarması
    2. Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Doğu..
    3. FİSKOBİRLİK yarın fındık alımlarına..
    4. Arı soktuğunda oluşan anaflaktik şok..
    5. İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti!..
    6. (Özel) Esenler Otogarı’nda bayram..
    7. Cip kontrolden çıktı, aynı aileden 6..
    8. Işgın sirkesi birçok derde deva oluyor
    9. İki otomobilin çarpıştığı kazada 4..
    10. Genç kızın maganda kurşunu ile..
    11. TV8 satıldı mı? Acun Ilıcalı duyurdu
    12. Psikolojik tedavi gören genç ölü..
    13. Vakıflı’da ‘Meryem Ana Yortusu’..
    14. Bakan açıkladı: Türkiye bu ürünlerin..
    15. Salbaşlılardan düğün salonu teşekkürü
    16. Savaş alanı gibi! Nişan atıldı,..
    17. Kaçkar Dağları’nda festival
    18. Ceyhan’da motosiklet sürücülerine 21..
    19. Bu yıl çocuğunuz için nasıl bir pasta..
    20. “Aile Bakanlığının Sılası”ndan skandal..
    21. Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken..
    22. Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu..
    23. Festival gölün içinde oynanan horonla..
    24. Sinop'ta tarlaya cip düştü! 6 yaralı
    25. Milas’taki orman yangını tarım..
    26. Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın..
    27. Gazeteci Serdar Arseven’den önemli..
    28. Pastırmacılara gurbetçi dopingi
    29. Yaşadığı otel odasında öldü
    30. Tuvalet sırasında taşlı sopalı kavga..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım