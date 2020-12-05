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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:11:57 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 83 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 593 bin 961 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 5 milyon 241 bin 145 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1319 lira 83 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 481 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1359 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 1280 lira 24 kuruş olarak açıklandı. 

Türkiye'ye dün 207 milyon 578 bin 663 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 207 milyon 554 bin 61 metreküp olarak kayda geçti.

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