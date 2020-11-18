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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:05:35 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İZMİR (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1352 lira 50 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 128 bin 558 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 602 bin 564 liraydı. 

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1352 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 52 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1393 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 1311 lira 93 kuruş olarak açıklandı. 

Türkiye'ye dün 190 milyon 312 bin 643 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 190 milyon 889 bin 353 metreküp olarak kayda geçti.

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