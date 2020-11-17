Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1347 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 602 bin 564 lira oldu. Bu rakam pazar günü 5 milyon 317 bin 297 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1347 lira 7 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 660 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1387 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 1306 lira 66 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 183 milyon 24 bin 994 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 184 milyon 73 bin 242 metreküp olarak kayda geçti.