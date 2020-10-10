  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:13:45 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1307 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 361 bin 920 oldu. Bu rakam perşembe günü 11 milyon 853 bin 467 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1307 lira 99 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 11 milyon 736 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1347 lira 23 kuruş, satış fiyatı ise 1268 lira 75 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 119 milyon 161 bin 32 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 121 milyon 786 bin 666 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de yeni bir Canan krizi mi?
Siyaset

CHP'de yeni bir Canan krizi mi?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ‘Biz seçimlere hazır değiliz. O sebeple erken seçim istemiyoruz.’ ifadesiyle ilgili CHP 22.Dö..
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yaman kimdir?
Biyografi

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yaman kimdir?

Engin Benli kimdir? Engin Benli, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde Yaman rolünü üstleniyor. İzlenme rekorları kıran Diriliş Ert..
Türkiye'nin eski Paris ataşesine hapis cezası!
Gündem

Türkiye'nin eski Paris ataşesine hapis cezası!

Eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş için FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi.
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay