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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:17:38 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1300 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 996 bin 78 lira oldu. Bu rakam salı günü 10 milyon 590 bin 375 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1300 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 449 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1339 lira 4 kuruş, satış fiyatı ise 1261 lira 4 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 127 milyon 549 bin 102 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 49 bin 126 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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