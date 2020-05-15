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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:20:44 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1475 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 522 bin 467 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 5 milyon 861 bin 369 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1475 lira 56 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 731 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1519 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 1431 lira 29 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 101 milyon 334 bin 511 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 97 bin 803 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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