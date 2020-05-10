Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İZMİR (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1466 lira 38 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 606 bin 156 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 701 bin 565 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1466 lira 38 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 455 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1510 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 1422 lira 39 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 85 milyon 685 bin 906 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 85 milyon 828 bin 81 metreküp olarak kayıtlara geçti.