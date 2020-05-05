Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1415 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 736 bin 80 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 4 milyon 82 bin 267 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1415 lira 51 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 747 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1457 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 1373 lira 4 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 91 milyon 827 bin 615 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 95 milyon 17 bin 872 metreküp olarak kayıtlara geçti.