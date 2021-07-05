Spot elektrik piyasasında işlem hacmi yüzde 62,2 arttı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarındaki artış dikkati çekiyor. EPİAŞ verilerine göre, ticaret miktarı, haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak yaklaşık 16 milyon 438 bin megavatsaate yükseldi. Haziran 2020’de 4 milyar 120 milyon 347 bin 186 lira olarak kayıtlara geçen işlem hacmi ise yüzde 62,2 artarak 6 milyar 683 milyon 708 bin 790 lira oldu.