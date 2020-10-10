Spot elektrik piyasasında işlem hacmi eylülde yüzde 25,1 arttı

İSTANBUL (AA) - FİRDEVS YÜKSEL - Türkiye'nin spot elektrik piyasasında işlem hacmi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak yaklaşık 5,2 milyar lira oldu.

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalara hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında derinlik ve öngörülebilirliğin artmasıyla özel sektör katılımcılarının spot piyasaya ilgisi yoğunlaşıyor. Bu kapsamda Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarı da artış gösteriyor.

AA muhabirinin, EPİAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,4 artarak 16 milyon 573 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise yüzde 25,1 artarak 5 milyar 179 milyon 718 bin 405 liraya yükseldi. Bu rakam, Eylül 2019'da 4 milyar 140 milyon 352 bin 577 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, günlük bazda en yüksek işlem hacmi 223 milyon 556 bin 614 lirayla 17 Eylül'de, en düşük işlem hacmi ise 120 milyon 850 bin 896 lirayla 20 Eylül'de gerçekleşti.

Gün öncesi piyasasında bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı eylülde 308 lira 20 kuruş oldu.