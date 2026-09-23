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Spor Sporun ekranı TV+ dünyanın dev spor karşılaşmalarını evinize getiriyor
Spor

Sporun ekranı TV+ dünyanın dev spor karşılaşmalarını evinize getiriyor

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Sporun ekranı TV+ dünyanın dev spor karşılaşmalarını evinize getiriyor

TV+, yeni sezonda futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını izleyiciyle buluşturuyor. Şampiyonlar Ligi, NBA, EuroLeague, LaLiga ve Serie A’yı kapsayan yayın takvimi, Türkiye’den yıldız sporcuların performanslarını da ekranlara taşıyacak.

TV+, yeni sezonda futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını izleyiciyle buluşturuyor. Şampiyonlar Ligi, NBA, EuroLeague, LaLiga ve Serie A’yı kapsayan yayın takvimi, Türkiye’den yıldız sporcuların performanslarını da ekranlara taşıyacak.
TV+, yeni sezonda S Sport, S Sport 2, tabii spor, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanalları üzerinden pek çok spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Futbolda Şampiyonlar Ligi’nden, basketbolda NBA ve EuroLeague’e, Grand Slam tenis turnuvalarından MotoGP’ye kadar birçok önemli organizasyon yıl boyunca TV+ ekranlarına geliyor.

4 ekrandan erişim, 7 güne kadar geri al izle ve kaydet özellikleriyle sporun her anı TV+’ta

TV+’ın “dört ekrandan erişim”, “yedi güne kadar geri al izle” ve “kaydet izle” gibi özellikleriyle, farklı branşlardaki heyecan her an ve her yerden takip edilebiliyor. Bu sayede izleyiciler, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın karşılaşmaları veya Avrupa’nın önde gelen liglerinde forma giyen Türk yıldızlarının maçlarının aynı saatlere denk gelmesi durumunda, kaçırdıkları maçları daha sonra seyredebiliyor.
NBA ve Euroleague’de yeni sezon başlıyor
Basketbolda, Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Beşiktaş’ın da mücadele ettiği EuroLeague’de yeni sezon 24 Eylül’de, NBA’de ise 20 Ekim’de başlayacak. Her iki organizasyon da S Sport ve S Sport 2 üzerinden TV+’ta izlenebilecek. Türk basketbol severlerin gözü, NBA yıldızı Alperen Şengün’ün performansında olacak.
Avrupa futbolunun tüm heyecanı TV+ ekranlarına geliyor

Futboldaki kıyasıya rekabet de TV+’ta yaşanacak. Avrupa kupalarında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nin seçili karşılaşmaları tabii spor üzerinden yayınlanıyor. Emirates FA Cup’ın seçili maçları da TV+’ın futbol ekranında yer alıyor.
İspanya La Liga ve İtalya Serie A karşılaşmaları ise S Sport kanallarında izleyiciyle buluşuyor. Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid’in yanı sıra İtalya’da, Hakan Çalhanoğlu’nun Inter, Kenan Yıldız ve Zeki Çelik’in Juventus formasıyla vereceği mücadeleler de sezon boyu sporun ekranı TV+’ta takip edilebilecek.
Kortlardan yarış pistlerine kadar sporun coşkusu tek platformda
TV+’ın içerik seçkisinde basketbol ve futbolun yanı sıra UFC, MotoGP ve Voleybol Milletler Ligi de yer alıyor. Teniste Wimbledon S Sport kanallarından; Roland Garros ile Amerika ve Avustralya Açık Tenis Turnuvaları ise Eurosport 1 ve Eurosport 2 üzerinden sporseverlerle buluşuyor.

 

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