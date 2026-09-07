Yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor! Turkcell One büyük ilgi gördü

Akgüç, son olarak Disney+'ın eklenmesiyle Turkcell One dünyasının daha da genişlediğini belirterek, şunları kaydetti: "Turkcell One ile dijital içerik deneyimini daha sade, daha avantajlı ve daha erişilebilir hale getiriyoruz. Turkcell One çatısı altında HBO Max'lı TV+, Netflix, Disney+, Amazon Prime, YouTube Premium ile reklamsız YouTube, fizy Sesli Kitap, lifebox, Wonjo Kids yer alıyor. Turkcell gücünde 5G ile dijital deneyimin daha da hızlandığı bu dönemde yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz."