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Ekonomi
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Yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor! Turkcell One büyük ilgi gördü

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Yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor! Turkcell One büyük ilgi gördü

Turkcell One paketleri ayrı ayrı yapılan aboneliklere kıyasla yüzde 40’a varan tasarruf ve 12 ay sabit fiyat avantajı sunuyor. Öte yandan Turkcell, dijital platformlardaki abonelikleri tek paket ve tek faturada buluşturduğu Turkcell One'a Disney+'ı da ekledi. Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, "Bugün kullanıcılar filmden diziye, müzikten çocuk içeriklerine kadar çok geniş bir dijital içerik dünyasına erişim sağlıyor" dedi.

#1
Foto - Yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor! Turkcell One büyük ilgi gördü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HBO Max'lı TV+, Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium ile reklamsız YouTube, fizy Sesli Kitap, lifebox, Wonjo Kids gibi platformları bir araya getiren Turkcell One, Turkcell uygulamasından tarifeye eklenerek kullanılabiliyor. Ayrı ayrı yapılan aboneliklere kıyasla kullanıcılara yüzde 40'a varan tasarruf ve 12 ay sabit fiyat garantisi sağlayan Turkcell One'a eklenen son dijital platform ise Disney+ oldu.

#2
Foto - Yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor! Turkcell One büyük ilgi gördü

Bireysel faturalı mobil müşterilere sunulan Turkcell One paketleri, tarifeye ek 500 liradan başlayan fiyatlarla alınabiliyor. 12 aylık taahhüt süresince paket fiyatı sabit kalıyor. Kullanıcılar ayrı ayrı yapılan aboneliklere kıyasla yüzde 40'a varan tasarruftan yararlanabiliyor. Turkcell One servisine Turkcell Uygulaması, çağrı merkezi ve Turkcell mağazaları üzerinden ulaşılabiliyor.

#3
Foto - Yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor! Turkcell One büyük ilgi gördü

"2024'TEN BU YANA BİRÇOK YENİLİKÇİ ÇÖZÜMÜ HAYATA GEÇİRDİK" Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Turkcell One'ın, müşteri deneyiminde ortaya koydukları "Turkcell Çözüm Gücü" yaklaşımının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

#4
Foto - Yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor! Turkcell One büyük ilgi gördü

Müşteri deneyimini mükemmelleştirme seferberliğinde 2024'ten bu yana birçok yenilikçi çözümü hayata geçirdiklerini aktaran Akgüç, Turkcell Çözüm Gücü yaklaşımımızın merkezinde müşterilerimizi dinlemek, değişen ihtiyaçlarını doğru zamanda görmek ve hayatlarını kolaylaştıran çözümler geliştirmek var. Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiğimiz Turkcell One da bu anlayışın en somut ve güçlü adımlarından biri. Bugün kullanıcılar filmden diziye, müzikten çocuk içeriklerine kadar çok geniş bir dijital içerik dünyasına erişim sağlıyor." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor! Turkcell One büyük ilgi gördü

Akgüç, dijital platformların sayısı arttıkça da abonelikleri yönetmenin daha karmaşık hale geldiğine işaret ederek, farklı hesaplar, farklı ödeme günleri ve fiyat değişikliklerinin kullanıcıların üzerine yeni yük getirdiğini ve takibinin zorlaştığını anlattı.

#6
Foto - Yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor! Turkcell One büyük ilgi gördü

Turkcell One'ı söz konusu iç görüden hareketle, dijital hayatı sadeleştiren bütünleşik bir çözüm olarak sunduklarına dikkati çeken Akgüç, "Böylece Turkcell’liler sevdikleri içeriklere daha kolay ulaşırken, farklı abonelikleri ayrı ayrı yönetmek zorunda kalmıyor ve önemli bir tasarruf avantajı elde ediyor. Kısa sürede gördüğümüz ilgi, Turkcell’lilerin değişen ihtiyaçlarını doğru yakaladığımızın kanıtı." değerlendirmesini yaptı.

#7
Foto - Yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor! Turkcell One büyük ilgi gördü

Akgüç, son olarak Disney+'ın eklenmesiyle Turkcell One dünyasının daha da genişlediğini belirterek, şunları kaydetti: "Turkcell One ile dijital içerik deneyimini daha sade, daha avantajlı ve daha erişilebilir hale getiriyoruz. Turkcell One çatısı altında HBO Max'lı TV+, Netflix, Disney+, Amazon Prime, YouTube Premium ile reklamsız YouTube, fizy Sesli Kitap, lifebox, Wonjo Kids yer alıyor. Turkcell gücünde 5G ile dijital deneyimin daha da hızlandığı bu dönemde yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz."

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