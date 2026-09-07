Yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor! Turkcell One büyük ilgi gördü
Turkcell One paketleri ayrı ayrı yapılan aboneliklere kıyasla yüzde 40’a varan tasarruf ve 12 ay sabit fiyat avantajı sunuyor. Öte yandan Turkcell, dijital platformlardaki abonelikleri tek paket ve tek faturada buluşturduğu Turkcell One'a Disney+'ı da ekledi. Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, "Bugün kullanıcılar filmden diziye, müzikten çocuk içeriklerine kadar çok geniş bir dijital içerik dünyasına erişim sağlıyor" dedi.