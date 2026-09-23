Ekrem’in İBB’sinde ‘Zafer Keleş tarifesi’: Ver rüşveti al paranı!

"Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci duruşmasının 21'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Sami Özge Arıoğlu, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yaptığını söyleyerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden metro hattı ihalesine katılmamız için davet geldi. Üç firma anlaşarak tek çatı altında teklif verdik ve 26 Eylül 2024'te yapılan ihalede en avantajlı teklifi biz verdiğimiz için ihale üzerimizde kaldı. İhale onaylandıktan kısa bir süre sonra yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Bana yöneltilen iddia şirketimizin ihale tarihinde kesinleşmiş SGK borcu bulunmasına rağmen 'Borcumuz yoktur' beyanıyla ihaleye katıldığımızdır. Bu doğru değildir. Şirketimizin ihale tarihi itibarıyla bu nitelikte bir borcu bulunmamaktadır. Fatih Keleş'i şahsen tanımıyorum. Kendisiyle daha önce hiçbir görüşme, hiçbir ilişkim olmamıştı. İhale tarihinden bir süre önce ağabeyime ulaşarak bizi hayır işinde bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kürek Yelken Sporları'nın yapıldığı bir sosyal tesise davet etti. Görüşmede bize bu ihaleyi almamız durumunda sosyal yardım yapmamız gerekebileceğini söyledi. Biz de kendisine bizden talep edilen sosyal yardımların net olması, şirket defterlerine kaydedebileceğimiz nitelikte ve ucu açık olmaması gerektiğini söyledik. Kendisine ya da onun yönlendirdiği herhangi bir kişiye para vermedim" dedi.

ÖDEMELERİMİ ALMAK İÇİN 20 MİLYON VERMEK ZORUNDA KALDIM

Tutuksuz sanık Selim Özderya ise 30 yıldır kamu müteahhitliği ve sanayicilik yaptığını söyleyerek, "Ben mağdurum, şüpheli ya da sanık değilim" dedi. Savcının "Zafer Keleş'e 4 parça halinde 20 milyon TL para vermişsiniz şantiyenizde. Bu nasıl gerçekleşti?" sorusu üzerine Özderya, "Kayabaşı şantiyeme geldi. Paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yardıma muhtaç insanlara dağıtılmak üzere benden para istedi. Benim durumum zaten yok, alacaklarımı alamıyorum. Ödemelerimi çok zor aldığım için Zafer Keleş, 'Sen idareye yardım edersen, idare de sana yardım eder' dedi. Baktım ki ben ödemelerimi alamıyorum, vermek zorunda kaldım" dedi.

MİLYONLUK GIDA KARTLARINI ANLATTI

Savcı "Arif Gürkan Alpay (İBB Genel Sekreter Yardımcısı) ile ilgili beyanınız var. 2022 yılında 750 bin lira, 2023 yılında 1 milyon 200 bin TL, 2024'te 3 milyon liralık gıda kartı vermişsiniz. Bu nasıl gerçekleşti?" sorusunu sordu. Özderya, "Arif Bey Ramazanlardan evvel 'Ramazan geliyor, yardım eder misin?' dedi. Ben de kendi fiyatımı belirledim, 750 bin lira getirdim. Daha sonrasında yine 'Ramazan yaklaşıyor ağabey, gelecek dönem yardım etmişsin, şimdi yapar mısın?' dedi. 'Olur' dedim. O şekilde getirdim. Bu gıda kartlarını sekreterliğe bıraktım" yanıtını verdi.

BİZE YARDIM ET, ALACAKLARINI DAHA HIZLI ALIRSIN

Savcının "Ufuk Karakaya (İBB Genel Sekreter Yardımcısı) sizi mağdur etmiş. 'Sen bize yardım et. Bu vesileyle alacaklarını daha hızlı alırsın' şeklinde konuşma olmuş. '5-10 milyon civarında bir şey olsun, sen bunu Florya'daki başkana bırakırsın' diye bir söylem olduğunu söylemişsiniz. Bu olay nasıl gelişti?" şeklindeki sorusu üzerine Özderya, "Yine alacaklarımı almak için ben Bakırköy'deki Ek Hizmet Binası'na gitmiştim. Ufuk Bey depremi söyledi. 'Depreme yardım, muhtaç insanlar var. Başkanlık olarak nakit olarak verelim' dedi. Parayı Zafer Keleş'e bıraktım. Diğer paraları da Zafer Bey'e verdiğim için bunu da ona bıraktım" dedi.