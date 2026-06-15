Sporting Lizbon'da transfer hareketliliği: Hjulmand'ın alternatifleri belirlendi

Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Hjulmand'ın İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transferine kesin gözüyle bakıyor. Portekiz ekibi Hjulmand'ın boşluğunu doldurmak için düğmeye bastı ve listesinde iki yıldız isim bulunuyor.

Portekiz ve İspanya futbolunda yaz transfer döneminin en önemli hamlelerinden biri merkez orta sahada yaşanıyor. Portekiz basınına yansıyan haberlere göre, Sporting Lizbon forması giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Hjulmand'ın, İspanya La Liga ekiplerinden Atlético Madrid'e transferi kesinlik kazandı. Kulübüyle 2028 yılına kadar iki sezonluk daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, "Aslanlar" lakaplı Sporting yönetiminin, oyuncunun ayrılık etkisini azaltmak adına hızlıca transfer piyasasına girdiği aktarıldı.

SPORTING'İN LİSTESİNDE PALHINHA VE ALTIMIRA VAR

Uluslararası futbol veri sitesi Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun, "Rojiblancos" (Kırmızı-Beyazlılar) olarak anılan Atlético Madrid'e satışı kesin bir gelişme olarak görülüyor. Hjulmand'ın gidişiyle orta sahada oluşacak boşluğu güvenilir bir isimle doldurmak isteyen Sporting Lizbon yönetiminin, listesinin ilk iki sırasına Joao Palhinha ve Sergi Altimira'yı yazdığı belirtildi.

SIMEONE ARADIĞI FİZİKSEL GÜCÜ BULDU

Atlético Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek ve takıma fiziksel direnç katmak adına bu transfere büyük önem verdiği kaydedildi. İspanyol ekibinde 34 yaşındaki deneyimli orta saha Koke, geride kalan sezonda Simeone tarafından en çok tercih edilen isim olmuştu. Koke'nin üzerindeki bu yoğun maç yükünün, ilk 11'in değişmez parçaları olan Cardoso ve Barrios'un yaşadığı çok sayıda sakatlık nedeniyle ortaya çıktığı ifade edildi.

1.85 metre boyundaki etkileyici fiziğiyle dikkat çeken Morten Hjulmand'ın, Atlético Madrid'in merkez orta sahada uzun süredir eksikliğini hissettiği fiziksel gücü ve defansif dinamizmi İspanyol ekibine kazandırması bekleniyor.