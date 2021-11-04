Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu
Beşiktaş maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi C Grubu 4.maçında Beşiktaş deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş maçı ne oldu? Beşiktaş Sporting Lizbon maç sonucu
Şampiyonlar Ligi'nde 4.hafta 3 Kasım'da oynanan maçlarla tamamlandı. Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk oldu. Peki, maç kaç kaç bitti?
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu
Şampiyonlar Lig C Grubu maçında Sporting Lizbon, Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti. 31. ve 38.dakikalarda sahneye çıkan Pote durumu 2-0 yaptı.
ilk yarının sonucunu 41'de Paulinho ilan etti: 3-0
Maçın sonucunu 56'da Sarabia ilan etti: 4-0
Beşiktaş grupta çıktığı 4.maçtan da mağlup ayrıldı.