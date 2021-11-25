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Spor Sporting gruptan çıkmayı garantiledi
Spor

Sporting gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Sporting Lizbon sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 02:46:00 -
Sporting gruptan çıkmayı garantiledi

Sporting Lizbon ile Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakada İspanyol hakem Carlos del Cerro düdük çaldı.

Kritik müsabakayı 3-1 kazanan Sporting 3 puanın sahibi oldu ve son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri Pedro Gonçalves (2) ve Pedro Porro kaydetti. Borussia Dortmund'un tek golü Malen'den geldi.

Dortmund 10 kişi kaldı

Borussia Dortmund'da Emre Can 74. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla C Grubu'nda Sporting puanını 9'a yükseltti. Borussia Dortmund ise 6 puanda kaldı.

İkili averajda rakibinin önünde bulunan Sporting, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

C Grubu'nda Ajax lider olarak gruptan çıkarken, Sporting ise ikinci oldu. Borussia Dortmund üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Temsilcimiz Beşiktaş ise 4. olarak Avrupa defterini kapattı.

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