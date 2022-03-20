Sporda büyük değişim başlıyor! Spor Yasası, TBMM'ye sunuluyor

Türkiye'de sporda büyük değişim için adımlar atılmaya başlandı. Futbol dahil bütün spor kulüpleri A.Ş. olacak. Başkanların da bundan sonra borçlara karşı sorumlu olacağı ve hapis cezasının gündeme geleceği yasa bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.

Sabah gazetesinin haberine göre spor kulüplerini borç batağından kurtarmayı hedefleyen yasa teklifi bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Buna göre artık kulüplerin statüsü değişecek ve A.Ş. olacak. Ayrıca başkanlar borçtan sorumlu tutulurken, menajerlerin futbolcularla sözleşmesi en fazla 2 yıllık olacak. Kulüp harcamaları şeffaflaşacak.

60 maddelik tekliften öne çıkanlar

A.Ş. olacaklar: Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

Denk bütçe: Anonim şirket gini örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.

Şeffaf dönem: Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

Yönetici borçtan sorumlu: Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarındna sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.

Menajerler: Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksümum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.

Yeni federasyon geliyor: Bağımlı ve vağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak "Spor Federasyonu" şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

Yönetimde milli sporcu olacak: Federasyonların yönetim kurulunda en az 2 milli sporcu yer alacak.

Denetim bakanlıkta: Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görevi yapabilecek.