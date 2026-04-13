Spora ve Geleceğe Yatırım: Karaman’da Duru Bulgur Taekwondo Salonu Açıldı

Duru Gıda, spora ve gençlerin gelişimine olan uzun soluklu desteğini Karaman’da açtığı taekwondo salonu ile bir adım daha ileri taşıyor. Toplam 300 metrekarelik alanda, yaklaşık 15 milyon TL yatırımla hayata geçirilen tesis, çocuklara ücretsiz eğitim imkânı sunarken, onların fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlayacak bir merkez olarak tasarlandı. Bu yatırım, Duru Gıda’nın sportif başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk vizyonuyla fark yaratan yaklaşımını gözler önüne seriyor. Türkiye’nin köklü gıda markası Duru, spora ve gençlerin gelişimine verdiği desteği yeni bir yatırımla taçlandırdı.

Duru Bulgur Performans Kulübü bünyesinde hayata geçirilen taekwondo salonu, Karaman’da düzenlenen açılışla hizmete sunuldu. Toplam 300 metrekarelik alanda kurulan ve yaklaşık 15 milyon TL yatırımla hayata geçirilen salon, teknik donanımı ve geniş kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Aynı anda 90 çocuğun antrenman yapabileceği kapasiteye sahip olan merkezde, toplamda 500 çocuğun ücretsiz olarak sporla buluşturulması hedefleniyor. Çocukların Çok Yönlü Gelişimine Katkı Sağlayacak Yeni tesis yalnızca bir spor alanı olmanın ötesinde; çocukların disiplin, özgüven, takım ruhu ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına katkı sağlayacak bir gelişim merkezi olarak konumlanıyor. Taekwondo branşı aracılığıyla çocukların hem fiziksel dayanıklılıklarının artırılması hem de mental olarak güçlenmeleri amaçlanıyor.

Türkiye’de en fazla lisanslı sporcuya sahip branşlardan biri olan taekwondoya verdiği destekle öne çıkan Duru Gıda, bu yatırımıyla spora erişimde fırsat eşitliğini artırmayı ve daha fazla gencin sporla tanışmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Sosyal Sorumluluk Vizyonunun Güçlü Bir Yansıması Duru Bulgur Performans Spor Kulübü, kuruluşundan bu yana yüzlerce gencin hayatına dokunan önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkıyor. 2006 yılından beri Duru Bulgur tarafından desteklenen kulüp, sportif başarılarının yanı sıra gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına katkı sağlayarak, çocukların erken yaşta sporla tanışmasını ve sağlıklı nesillerin yetişmesini destekliyor.

Uluslararası Başarılarla Taçlanan Bir Spor Mirası Duru Bulgur Performans Spor Kulübü, bugüne kadar elde ettiği derecelerle Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti. Kulübün bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılar arasında; Dünya Şampiyonalarında 1 Gümüş, 2 Bronz Madalya Avrupa Şampiyonalarında 1 Altın, 4 Bronz Madalya Balkan Şampiyonalarında 4 Altın, 1 Bronz Madalya Uluslararası Şampiyonalarda 12 Altın, 7 Gümüş, 4 Bronz Madalya Türkiye Şampiyonalarında 33 Altın, 18 Gümüş, 26 Bronz Madalya yer alıyor.

Duru Gıda’nın Karaman’da hayata geçirdiği taekwondo salonu, yalnızca bir spor yatırımı olmanın ötesinde, uzun vadeli sosyal fayda üretmeyi hedefleyen bir vizyonun parçası olarak öne çıkıyor. Gençlerin sporla büyüdüğü, disiplin ve özgüven kazandığı bir geleceğe katkı sunmayı amaçlayan yatırım, şirketin sürdürülebilir sosyal sorumluluk anlayışının güçlü bir göstergesi niteliği taşıyor.