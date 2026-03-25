Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası sürüyor.
Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyona, 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu katılıyor.
Türkiye, turnuvada 254 sporcuyla temsil ediliyor.
Turnuva, 31 Mart Salı günü büyükler kategorisi final karşılaşmalarıyla sona erecek.
Organizasyonun ikinci gününde para tekvando branşında kyorugi ve poomsae karşılaşmaları yapıldı. Turnuvaya katılan Ahmet Kayra Ödemiş, Türk Bayrağı açarak sevinç yaşadı.
