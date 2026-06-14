Kuzey Kore'den nükleer ret!

Kuzey Kore, nükleer silah sahibi devlet statüsünün “geri döndürülemez” olduğunu belirterek ABD, Japonya ve Güney Kore’nin nükleer silahsızlanma çağrılarını reddettiğini açıkladı.

Pyongyang yönetimi, caydırıcılık için gerekli gördüğü nükleer cephaneliğinden vazgeçmeyeceğini defalarca vurgularken, lider Kim Yo Jong da bu ayın başlarında bu politikayı "geri adım atılamayacak bir çizgi" olarak nitelendirmişti.

Kuzey Kore'nin açıklaması, Güney Kore, Japonya ve ABD arasında cuma günü Tokyo'da gerçekleştirilen üçlü toplantının ardından geldi. Toplantıda müttefikler, Kore Yarımadası'nın "tamamen nükleer silahlardan arındırılması" yönündeki taahhütlerini yeniden teyit etmişti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) pazar günü yayımladığı açıklamada, ismi verilmeyen bir Kuzey Koreli sözcü, "ABD ve ona bağlı güçlerin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik boş söylemleri, ülkenin geri döndürülemez nükleer devlet statüsünü asla etkilemeyecektir" dedi.

Sözcü ayrıca, "Nükleer silahsızlanma meselesi artık kesin olarak sonuçlanmış ve geri dönüşü olmayan bir konudur" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Karşı taraftaki savaşan gücün nükleer silahsızlandırılmasından söz etmek mantık dışı ve hayal ürünü bir söylemdir" denildi.

Kuzey Koreli yetkili, Washington'un Seul ve Tokyo'ya silah sistemleri satmasını da Pyongyang'ın nükleer programına bağlı kalmasının gerekçelerinden biri olarak gösterdi. Yetkili, bu programın "bölgesel istikrar ve barış için güçlü bir güvenlik garantisi" olduğunu savundu.

Sözcü, "ABD, Japonya ve Güney Kore ne kadar boş tartışmalar yürütürse yürütsün, Kuzey Kore'nin mevcut nükleer devlet statüsünü asla değiştiremeyeceklerdir" diye konuştu.

Kuzey Kore, 2019 yılında Washington ile yürütülen görüşmelerin çökmesinin ardından nükleer programını hızlandırmıştı. O dönemde Kim Jong Un ile Donald Trump arasında Hanoi'de gerçekleştirilen zirve, herhangi bir anlaşmaya varılamadan sona ermişti.

Müzakerelerin başarısızlığına dolaylı gönderme yapan sözcü, "Zamanın akışı içinde tamamen anlamını yitiren nükleer silahsızlanma çağrısını artık hiç kimse geri getiremez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kim Jong Un kısa süre önce Pyongyang'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırladı. Bu ziyaret, Xi'nin Pekin'de Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği iki ayrı zirvenin ardından gerçekleşti.