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Gündem A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu!
Gündem

A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu!

Yeniakit Publisher
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A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu!

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor.

Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuvaya galibiyetle başlayarak D grubunda önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'nın düdük çalacağı tarihi karşılaşma Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak. Dev maç öncesi A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Tüm Türkiye'de nefesler tutuldu ve gözler D Grubu'ndaki bu tarihi randevuya çevrildi. Son olarak 2002 yılında kazandığı dünya üçüncülüğünün ardından ilk kez Dünya Kupası gruplarında boy gösterecek olan Türkiye, Vincenzo Montella'nın kurduğu uyumlu ve dinamik kadroyla turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Rakibimiz Avustralya ise üst üste 6. kez finallerde yer almanın getirdiği turnuva tecrübesiyle, genç hücum silahlarını birleştirerek sahada sürpriz arayacak. Vancouver'daki ünlü BC Place Stadyumu'nda oynanuyor ve Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela düdük çalıyor.

 

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Barış Alper Yılmaz, Kerem.

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda.

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