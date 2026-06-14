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Gündem Üsküdar'da caminin dibine alkollü müzikli bar!
Gündem

Üsküdar'da caminin dibine alkollü müzikli bar!

Yeniakit Publisher
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Üsküdar'da caminin dibine alkollü müzikli bar!

Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde tarihî ve İslamî kimliğiyle öne çıkan bölgelerin içkili eğlence mekânlarıyla kuşatılmasını hatırlatan bir hadise, bu defa Üsküdar’ın Çengelköy semtinde yaşandı. Üsküdar’ın Çengelköy semtinde, büyük hat üstadı Sami Efendi’ye ait tarihî köşk alkollü işletmeye dönüştürüldü.

Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde tarihî ve İslamî kimliğiyle öne çıkan bölgelerin içkili eğlence mekânlarıyla kuşatılmasını hatırlatan bir hadise, bu defa Üsküdar’ın Çengelköy semtinde yaşandı. Üsküdar’ın Çengelköy semtinde, büyük hat üstadı Sami Efendi’ye ait tarihî köşk alkollü işletmeye dönüştürüldü.

Osmanlı hat sanatının büyük isimlerinden Hattat Sami Efendi’ye ait tarihî köşk, alkollü içki servisi yapılan bir işletmeye dönüştürüldü. Söz konusu mekânın Hacı Ömer Efendi Camii’ne yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulunduğu belirtilirken, bu mesafe ruhsatın hangi mevzuat ve izinler doğrultusunda verildiği sorusunu gündeme taşıdı.

 

İbadethaneye 100 metre şartı ne oldu?

Mevzuatta alkollü içki satışı ve sunumu yapacak işletmelerin örgün eğitim kurumları, öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az 100 metre mesafede bulunması şartı yer alıyor. Buna rağmen caminin hemen yakınındaki tarihî köşkün içkili işletme hâline getirilmesi Müslümanların tepkisini çekti.

Tarihî ve manevî doku hiçe sayıldı

İstanbul’un tarihî ve manevî kimliğiyle öne çıkan semtlerinden Çengelköy’de, bir caminin hemen yakınında içkili mekân açılması Müslüman halkın hassasiyetlerine karşı açık bir saygısızlıktır. Kültürel mirasımızı ve manevi alanlarımızı tahrip eden Batıcı fareler ifsad faaliyetlerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor

 

Kurumlar sessizliğini koruyor

Müslümanların tepkisine ve ruhsat sürecine ilişkin soru işaretlerine rağmen Üsküdar Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlardan henüz kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmadı.

Üsküdar’ın tarihî ve manevî kimliğini hedef alan bu yanlış uygulamadan derhâl dönülmeli; tarihî köşk asli kimliğine yaraşır biçimde korunmalıdır.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Son mahalli idareler seçimlerinde Üsküdar'da Ak Parti'ye "BİZ KAYBETTİRDİK DİYE ÖĞÜNEN SAADET PARTİLİLER ve YENİDEN REFAH PARTİLİLERE kapak olsun

Neriman

Ak partiye ,cumhurbaşkanına düşmanlık ,hainlik yapıp oy veren dindar Üsküdarlılar gider artık.
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