  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyaca ünlü şekerleme markalarına rakip olan tarif: Deneme yapın! Sofraların vazgeçilmezi olacak.... 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da başlıyor... Türkiye İran konusunda dünyayı ipten aldı! Axios duyurdu Uzmanından uyarı: Yaşlılarda kötü ağız sağlığı Alzheimer riskini 4 kat artırıyor 1 günlük evli çiftin acı sonu! Yan yana defnedildiler! 100 kişilik ekip dağ tepe kayıp dağcıyı arıyor Baraj altında kalmıştı! Su seviyesi düşünce köy yeniden ortaya çıktı Şanlıurfa'da utandıran olay: 20 metrelik gizli düzenek bulundu
Spor
4
Yeniakit Publisher
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun düzenlediği 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da başlıyor...

#1
EMRAH SAVCI/ Antalya 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2026), yarın Antalya'da başlayacak. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu (sol 3), organizasyonun gerçekleştirileceği Antalya Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

#2
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Sporcularımızın Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmeleri için bu turnuva çok önem arz ediyor. Burada madalya alacak sporcularla ana kadromuzu oluşturacağız" dedi. 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2026), yarın Antalya'da başlayacak. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyona 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu katılacak. Türkiye, şampiyonada 254 sporcuyla temsil edilecek. Turnuva, kyorugi (yıldızlar, gençler, büyükler), poomsae (tüm kategoriler), para tekvando kyorugi ve para tekvando poomsae branşlarında gerçekleştirilecek. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, düzenlenen basın toplantısında, organizasyonun geleneksel hale geldiğini belirtti.

#3
Ülke olarak bu organizasyonu en iyi şekilde yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tanrıkulu, "Geçen yıl bu organizasyondan 56 altın, 40 gümüş, 43 bronz madalya ile takım halinde şampiyon ayrılmıştık. 2025 yılını genel olarak çok başarılı tamamladık. Geçen yıl çeşitli turnuvalarda 140 altın madalya alarak tarihi bir başarı elde ettik. Ayrıca Dünya Şampiyonası'nda toplam 6 madalya ile 191 ülke arasında takım halinde dünya şampiyonu olmuştuk. Bu sonuçların haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi. Aldıkları başarı sonuçlarla gözlerin Türkiye'ye çevrildiğini anlatan Tanrıkulu, birçok ülkenin Türkiye ile kamp ve maç yapmak istediğini kaydetti. Bahri Tanrıkulu, 180 bin lisanslı sporcu ile en fazla sporcuya sahip branşlardan biri oldukları bilgisini vererek, önemli bir altyapıları bulunduğunu ve bunun sonuçlarını olimpiyatlarda almak istediklerini dile getirdi. 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde madalya alacak sporcuların milli takım seçmelerine girmeye hak kazanacağına dikkati çeken Tanrıkulu, "Sporcularımızın Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmeleri için bu turnuva çok önem arz ediyor. Burada madalya alacak sporcularla ana kadromuzu oluşturacağız." diye konuştu. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Antalya'nın turizm ve tarımın yanı sıra spor kenti de olduğunu söyledi. Sporun iyileştiren, birleştiren ve güzelleştiren yönünü bu organizasyonda öne çıkarmak istediklerini belirten Gürhan, barışın ve kardeşliğin en güzel mesajlarını Antalya'dan vermeyi amaçladıklarını ifade etti. Turnuva, 31 Mart'ta sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın en uzun sahil yolu açıldı: İşte 4.300 kilometrelik dev rota
Dünya

Dünyanın en uzun sahil yolu açıldı: İşte 4.300 kilometrelik dev rota

III. Charles tarafından açılan dev proje dikkat çekti. İngiltere kıyılarını baştan sona bağlayan rota turizmde yeni bir çağ başlatıyor. 18 y..
CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi
Gündem

CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki karanlık ilişkiler ve rant çarkı, eski Genel Sekreter Gürsel Tekin’in zehir zemberek açıklamalarıyla ..
Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi
Gündem

Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi

Bayram dönüşünde Kırıkkale’de yoğunluk zirveye çıktı... 43 ilin geçiş noktasında trafik durma noktasına geldi, araçlar tampon tampona ilerle..
‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı
Dünya

‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı

Japonya’nın Saitama vilayetinde düzenlenen sözde Nevruz etkinliğinde, Japon siyasetçi Yusuke Kawai’ye yönelik gerçekleştirilen alçakça saldı..
İşgal planı deşifre oldu! Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Köprüleri vurarak tampon bölge kurmak istiyorlar!"
Gündem

İşgal planı deşifre oldu! Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Köprüleri vurarak tampon bölge kurmak istiyorlar!"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in stratejik noktaları ve köprüleri hedef alan saldırılarına karşı sert bir uyarıda bulundu...
Muhalefetin çağrısıyla sokağa indiler! Başbakanlık konutu ateşe verildi
Dünya

Muhalefetin çağrısıyla sokağa indiler! Başbakanlık konutu ateşe verildi

Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protestolar giderek şiddetlenmeye başlandı. Göstericiler, Başbakanlık konutuna molotof ve havai fişeklerle sal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23