Dün Halkbank, bugün Akın Gürlek hedefte Ali Karahasanoğlu’ndan AP ve T24 çıkışı:

Karahasanoğlu, geçmişte Halkbank davası üzerinden Türkiye’ye baskı kurulmaya çalışıldığını hatırlatarak, bugün benzer bir sürecin Adalet Bakanı Akın Gürlek üzerinden yürütülmek istendiğini belirtti.

“Dün Halkbank üzerinden baskı kurmaya çalıştılar”

Karahasanoğlu, Halkbank davası döneminde bazı çevrelerin ABD’deki yargı sürecinden Türkiye aleyhine sonuç çıkacağı yönünde değerlendirmeler yaptığını hatırlattı. Türkiye’nin kamu bankasına yönelik baskıların sonuçsuz kaldığını vurgulayan Karahasanoğlu, o dönem yapılan yorumların bugün yeniden hatırlanması gerektiğini ifade etti.

Karahasanoğlu, Halkbank dosyasının Türkiye aleyhine beklenen şekilde sonuçlanmadığını belirterek, geçmişte ABD merkezli süreçler üzerinden Türkiye’ye yönelik algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

“Bugün hedefte Akın Gürlek var”

Yazısında Avrupa Parlamentosu’nda gündeme gelen yaptırım çağrılarına da değinen Karahasanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in hedef alınmasının Türkiye’nin yargı kurumlarına yönelik siyasi bir baskı girişimi olduğunu vurguladı.

Karahasanoğlu, bazı çevrelerin Türkiye’de devam eden yargı süreçlerini Avrupa kurumları üzerinden tartışmaya açmaya çalıştığını belirterek, bunun milli egemenlik ve yargı bağımsızlığı açısından kabul edilemez olduğunu kaydetti.

AP’den yaptırım çağrısı

Karahasanoğlu’nun yazısında aktardığına göre, Avrupa Parlamentosu’nda bazı isimler, Türkiye’de görev yapan yargı mensuplarına yönelik yaptırım uygulanmasını gündeme getirdi. Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in de bu kapsamda hedef alınmak istendiği belirtildi.

Karahasanoğlu, bu girişimlerin Türkiye’deki yargı süreçlerine dışarıdan müdahale anlamına geldiğini ifade etti.

Akın Gürlek’ten net tepki

Karahasanoğlu yazısında, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in konuya ilişkin açıklamalarına da yer verdi. Gürlek, Avrupa Parlamentosu üzerinden Türkiye’nin yargı kurumlarının hedef alınmasına tepki göstererek, “Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır” ifadelerini kullandı.

Gürlek ayrıca, devam eden yargı süreçleri üzerinden siyasi kampanya yürütülmesinin Türk yargısına yönelik mesnetsiz bir tavır olduğunu belirtti.

Karahasanoğlu: Türkiye baskılara boyun eğmez

Ali Karahasanoğlu, yazısında geçmişte Halkbank üzerinden yürütülen baskı girişimlerinin sonuçsuz kaldığını hatırlatarak, bugün de Avrupa Parlamentosu üzerinden oluşturulmak istenen baskıların Türkiye’yi yolundan döndüremeyeceğini vurguladı.

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Karahasanoğlu, Türkiye’nin egemenlik haklarını ve yargı bağımsızlığını hedef alan girişimlere karşı dik durulması gerektiğini belirtti.