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Yerel Aracı olanlara ders olacak olay! Gece yarısı kriko faciası
Yerel

Aracı olanlara ders olacak olay! Gece yarısı kriko faciası

Yeniakit Publisher
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Aracı olanlara ders olacak olay! Gece yarısı kriko faciası

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, tamir amacıyla altına girdiği otomobilin krikodan düşmesi sonucu 44 yaşındaki Hüseyin Değe hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, tamir amacıyla altına girdiği otomobilin krikodan düşmesi sonucu 44 yaşındaki Hüseyin Değe hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Acara köyünde yaşayan Hüseyin Değe (44), gece saat 01.30 sıralarında bakım ve onarım yapmak amacıyla aracını krikoyla havaya kaldırdı. Aracın altına giren Değe, krikonun bir anda boşalması sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hüseyin Değe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Değe'nin cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı.

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