Gazeteci Ferhat Murat bombayı patlattı: Kırmızı ette yeni vurgun mu? “Beyaz ette ne olduysa aynısını göreceğiz” Tavuk karteline darbe

Kırmızı et piyasasını uzun süredir yakından takip ettiğini ifade eden Murat, fiyatlardaki yükselişin normal ekonomik göstergelerle açıklanamayacağını dile getirdi.

Son 1,5 yıllık verileri değerlendiren Murat, kırmızı ette yaklaşık yüzde 100 oranında zam yaşandığını hatırlatarak, aynı dönemde gıda enflasyonunun yüzde 40 seviyelerinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

"Et konusunu hassasiyetle takip ediyorum. Kırmızı ette 1,5 yılda yüzde 100 zam var, gıda enflasyonu ise yüzde 40" diyen Murat, piyasadaki fiyat hareketlerinin detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı.

“BEYAZ ETTE NE OLDUYSA KIRMIZI ETTE DE GÖRECEĞİZ”

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran beyaz et sektöründeki fiyat ve piyasa tartışmalarını hatırlatan Ferhat Murat, kırmızı et sektörüne ilişkin de dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Murat, "Tıpkı beyaz ette olduğu gibi biz kırmızı ette de benzer bir durumu göreceğiz" ifadelerini kullanarak, önümüzdeki dönemde sektörle ilgili yeni gelişmelerin gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

“KİMLER VARSA ORTAYA ÇIKACAK”

Kırmızı et piyasasındaki fiyat oluşumlarının ve sektördeki uygulamaların mercek altına alınması gerektiğini belirten Murat, sürecin derinlemesine araştırılması halinde önemli sonuçların ortaya çıkabileceğini söyledi.

"Daha detaylı bir şekilde araştırılıp, bu işin içerisinde kimler varsa bizim karşımıza geleceğini tahmin ediyorum" diyen Murat, konunun yalnızca fiyat artışlarıyla sınırlı olmadığını ima etti.

TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEK

Gazeteci Ferhat Murat, kırmızı et piyasasına ilişkin gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğini belirterek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Murat'ın açıklamaları, son dönemde vatandaşın en çok şikâyet ettiği konuların başında gelen et fiyatlarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirirken, gözler kırmızı et sektörüne çevrildi.